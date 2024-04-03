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На Тайване число жертв землетрясения выросло до 10

14:57
  • среда
  • 03 апреля 2024

Пострадали 934 человека

Число жертв мощного землетрясения на Тайване выросло до десяти.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы острова.

Пострадали 934 человека. Еще  56 человек остаются заблокированными, до них пытаются добраться спасатели.

Землетрясение на Тайване магнитудой 7,7 произошло 3 апреля. Затем последовала серия подземных толчков магнитудой от 4,1 до 6,5 баллов. Разрушены сотни зданий, более 90 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Местные власти уже назвали произошедшее землетрясение самым мощным за последние 25 лет. Стихийное бедствие может ударить по местной и мировой экономике. От подземных толчков пострадали заводы TSMC - крупнейшего производителя полупроводников, что может привести к дефициту микросхем.

К разбору завалов на помощь спасателям пришли военные. Власти острова отказались обращаться за помощью к материковому Китаю.

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Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
Землетрясение на Тайване
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