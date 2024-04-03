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Мишустин напомнил об особом контроле кабмина за ценами на лекарства

14:59
  • среда
  • 03 апреля 2024

Правительство следит также за их наличием

Кабмин держит на особом контроле производство лекарств, их наличие и цены. Правительство России навело в этой сфере порядок, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства ответил на вопросы депутатов, отчитываясь о работе кабмина за 2023 год в Госдуме. Мишустин подчеркнул, что критерии рисков определены: если остатков меньше, чем на три месяца, снижается ввод в оборот более чем на 20%, правительство работает с пошлинами, либо разрешает что-то завезти, либо увеличивает объемы производства в России.

По данным премьера, в 2023 году на российский фармрынок выпущено 530 новых отечественных препаратов. Производство лекарств выросло на 7%, а медицинских изделий – на 15%, передает ТАСС.

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