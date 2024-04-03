Володин припомнил ситуацию с ценами на яйца

Он подчеркнул, что все удалось исправить

В 2023 году была проблема с ценами на куриные яйца в России, однако ситуацию "поправили". Об этом рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в среду, 3 апреля.

В нижней палате российского парламента заслушали отчет федерального правительства о работе в 2023 году. Представил отчет глава кабмина Михаил Мишустин.

Комментируя тему развития сельского хозяйства и обеспечения граждан сельхозпродукцией, спикер Госдумы Володин напомнил, что "впервые за многие годы, десятилетия достигнут такой результат". При этом проблему с яйцами удалось благополучно решить, цитирует политика ТАСС.

Федеральная служба государственной статистики отмечала, что за 2023 года куриные пищевые яйца подорожали в России более чем в 1,6 раза. При этом замглавы кабмина Виктория Абрамченко подчеркивала, что с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок "более чем полностью" обеспечен яйцом.

Во избежание повторения подобных ценовых скачков, особенно в преддверии Пасхи, антимонопольщики запустили проверки крупнейших торговых сетей. ФАС сообщила, что обратит внимание на ценообразование куриных яиц при их закупках и в рамках долгосрочных договоров.

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