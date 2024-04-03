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Трое россиян остаются в заложниках у ХАМАС

15:30
  • среда
  • 03 апреля 2024

Об этом рассказала израильский посол в Москве

Еще трое человек с российским гражданством находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, их нет в списках погибших. Об этом заявила в среду, 3 апреля, посол Израиля в России Симона Гальперин.
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Как уточнила израильский дипломат, всего на сегодняшний день в заложниках у боевиков ХАМАС остается 134 человека. Она отметила, что 36 человек уже нет в живых, однако россиян в списках погибших нет, сообщает ТАСС.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС отсчитывают с октября 2023 года, когда палестинское движение нанесло серию ударов по израильским населенным пунктам. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную военную операцию в секторе Газа.

В Израиле не прекращаются массовые акции протеста против политики кабмина Биньямина Нетаньяху — от него требуют договориться с ХАМАС об освобождении заложников. Участники антиправительственной демонстрации попытались прорваться к резиденции политика, требуя либо заключения соглашения с палестинцами, либо отставки премьера.

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