В Москве стартовал заключительный этап комплексной модернизации Боткинской больницы

Специалисты обновят покрытие тротуаров и проездов

В Москве начался заключительный этап комплексной модернизации Боткинской больницы — благоустройство территории. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

Специалисты обновят покрытие тротуаров и проездов. Установят удобные лавочки и современные фонари. Сделают понятную навигацию. Высадят зелёные насаждения и разобьют газоны. Приведут в порядок и центральный парк. Там будут новые дорожки, уютные зоны отдыха, беседка и скамейки в историческом стиле.

Рядом с гема-тологическим, лечебным и нефро-логическим корпусами восстановят фонтан. А еще расширят парковку и оборудуют новые контрольно-пропускные пункты.

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