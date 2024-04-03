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В Москве стартовал заключительный этап комплексной модернизации Боткинской больницы

15:19
  • среда
  • 03 апреля 2024

Специалисты обновят покрытие тротуаров и проездов

В Москве начался заключительный этап комплексной модернизации Боткинской больницы — благоустройство территории. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

Специалисты обновят покрытие тротуаров и проездов. Установят удобные лавочки и современные фонари. Сделают понятную навигацию. Высадят зелёные насаждения и разобьют газоны. Приведут в порядок и центральный парк. Там будут новые дорожки, уютные зоны отдыха, беседка и скамейки в историческом стиле.

Рядом с гема-тологическим, лечебным и нефро-логическим корпусами восстановят фонтан. А еще расширят парковку и оборудуют новые контрольно-пропускные пункты.

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