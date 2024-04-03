Мишустин: госдолг России находится на безопасном уровне

Сейчас госдолг составляет 17% ВВП

Государственный долг России находится на безопасном уровне. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы. Об этом сообщает ТАСС. Сейчас уровень долга составляет 17 процентов ВВП. Это намного ниже, чем во многих западных странах, отметил глава правительства.

Мишустин добавил, что расходы на обслуживание госдолга выросли. Однако связано это в первую очередь ростом стоимости займов. Десятилетние ОФЗ за три года выросли в два раза. Поэтому обслуживание одного процентного пункта увеличилось на 150 миллиардов рублей в год.

Глава правительства напомнил, что ВВП страны увеличился на 3,6%. Это выше среднего показателя развитых стран. И по оценке Всемирного банка Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"