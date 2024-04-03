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Мишустин: госдолг России находится на безопасном уровне

15:32
  • среда
  • 03 апреля 2024

Сейчас госдолг составляет 17% ВВП

Государственный долг России находится на безопасном уровне. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы. Об этом сообщает ТАСС. Сейчас уровень долга составляет 17 процентов ВВП. Это намного ниже, чем во многих западных странах, отметил глава правительства.

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Мишустин добавил, что расходы на обслуживание госдолга выросли. Однако связано это в первую очередь ростом стоимости займов. Десятилетние ОФЗ за три года выросли в два раза. Поэтому обслуживание одного процентного пункта увеличилось на 150 миллиардов рублей в год.

Глава правительства напомнил, что ВВП страны увеличился на 3,6%. Это выше среднего показателя развитых стран. И по оценке Всемирного банка Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира.

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