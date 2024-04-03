"Логика душевнобольных": Захарова оценила отправку Киевом взрывчатки в иконах

Объяснение должны искать врачи

Комментировать действия душевнобольных опасно – есть риск самим этим заразиться. Логика экстремистов и террористов должна объясняться врачами, которые специализируются на данном заболевании, заявила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России прокомментировала попытку провоза Киевом в Россию взрывчатки в иконах. Захарова предположила, возможно иконы использовались для таких целей, так как связаны с верой и доверием.

Днем ранее стало известно, что ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой перекрыла канал контрабандного ввоза в Россию из Украины взрывных устройств и взрывчатки. Груз, спрятанный в православных иконах и церковной утвари, переправлялся через страны Евросоюза. Таможенники извлекли 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, передает ТАСС.

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