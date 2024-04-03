Банки Киргизии прекратили обслуживание карт "Мир"

Это сделано, чтобы не попасть под санкции
Все банки Киргизии прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир" с 3 апреля.
Пользователи не смогут оплачивать товары в POS-терминалах, снимать наличные в банкоматах, совершать переводы на карту, а также оплачивать интернет-покупки.
Это сделано во избежание вторичных санкций, сообщил РИА Новости представитель межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики.
Уточняется, что возможность переводов между банками России и Киргизии после отключения карт "Мир" сохранится.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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