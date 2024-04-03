ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Банки Киргизии прекратили обслуживание карт "Мир"

15:35
  • среда
  • 03 апреля 2024

Это сделано, чтобы не попасть под санкции

Все банки Киргизии прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир" с 3 апреля.

Пользователи не смогут оплачивать товары в POS-терминалах, снимать наличные в банкоматах, совершать переводы на карту, а также оплачивать интернет-покупки.  

Это сделано во избежание вторичных санкций, сообщил РИА Новости представитель межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики.

Уточняется, что возможность переводов между банками России и Киргизии после отключения карт "Мир" сохранится.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Карта "Мир"
Карта "Мир"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.