Банки Киргизии прекратили обслуживание карт "Мир"

Это сделано, чтобы не попасть под санкции

Все банки Киргизии прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир" с 3 апреля.

Пользователи не смогут оплачивать товары в POS-терминалах, снимать наличные в банкоматах, совершать переводы на карту, а также оплачивать интернет-покупки.

Это сделано во избежание вторичных санкций, сообщил РИА Новости представитель межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики.

Уточняется, что возможность переводов между банками России и Киргизии после отключения карт "Мир" сохранится.

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