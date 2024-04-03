ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская ПВО за сутки сбила 164 украинских беспилотника

15:52
  • среда
  • 03 апреля 2024

Уничтожен склад вражеских БПЛА

Российские силы ПВО за сутки сбили 164 украинских беспилотника и две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Об этом в среду, 3 апреля, в ходе ежедневного брифинга сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ВС России уничтожили ангар для производства и хранения БПЛА и склад вооружения ВСУ. Поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе, отметили в министерстве.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее в Минобороны России заявили о росте числа желающих отправиться в зону СВО. За последние 10 дней заключили контракты около 16 тысяч россиян. Многих на этот шаг сподвиг теракт в "Крокус Сити Холле".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
БПЛА ВСУ
БПЛА ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.