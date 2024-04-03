Российская ПВО за сутки сбила 164 украинских беспилотника

Уничтожен склад вражеских БПЛА

Российские силы ПВО за сутки сбили 164 украинских беспилотника и две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Об этом в среду, 3 апреля, в ходе ежедневного брифинга сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ВС России уничтожили ангар для производства и хранения БПЛА и склад вооружения ВСУ. Поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе, отметили в министерстве.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее в Минобороны России заявили о росте числа желающих отправиться в зону СВО. За последние 10 дней заключили контракты около 16 тысяч россиян. Многих на этот шаг сподвиг теракт в "Крокус Сити Холле".

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