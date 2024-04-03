Путину доложили о ситуации с паводками в регионах

Об этом рассказали в Кремле

Российский лидер Владимир Путин получил информацию от министра чрезвычайных ситуаций России, а также губернаторов Алтайского края и Оренбургской области о ситуации с паводками. Об этом в среду, 3 апреля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил спикер Кремля, президент заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым.

Получив информацию о ситуации с паводками в регионах, Владимир Путин дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. На реках разрушается лед. По прогнозам, это приведет к повышению уровня воды до опасных отметок в нескольких населенных пунктах. В регионе уже подтоплены значительные территории.

Сезон паводков начался не только в России. Небывалые паводки наблюдаются на севере Казахстана. По данным МЧС республики, в семи областях без транспортного сообщения оказались 26 населенных пунктов. К аварийно-спасательным работам привлечены свыше шести тысяч человек.

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