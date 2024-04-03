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Британка родила детей с разницей в 22 дня

15:46
  • среда
  • 03 апреля 2024

Она вынашивала двойняшек

В Великобритании приняли уникальные роды. Женщина произвела на свет двух сыновей с разницей в три недели.

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Мальчики - двойняшки, и один старше другого на 22 дня. Об этом пишет The New York Post

Роды начались сильно раньше срока. Первый малыш не выжил. Акушеры ждали появления на свет второго. Однако внезапно схватки прекратились. Тогда женщину решили отправить домой. Беременная решила сменить врача и клинику. 

Спустя 22 дня специалисты решили сделать кесарево сечение. Младший из двух братьев жив. У него небольшие проблемы со здоровьем из-за преждевременного появления на свет. 

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