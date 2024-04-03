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Зеленского возмутили обвинения ООН в атаках на гражданские объекты в России

16:00
  • среда
  • 03 апреля 2024

Украинский лидер пригласил представителей организации в Харьков

 Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил представителей ООН в Харьков: Владимир Зеленский предложил им прочувствовать, как тяжело живется людям без света и воды. Так президент Украины отреагировал на обвинения ООН в адрес Украины за атаки на гражданскую инфраструктуру России.

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По словам Зеленского, Россия кроме силы ничего не понимает. Он заявил это на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане осудил ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что организация призывает прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру. Украинские беспилотники 2 апреля атаковали Татарстан - регион в 1,5 тысячи километров от границы с Украиной. Целью удара были предприятия в Елабуге и Нижнекамске, передает РИА Новости.

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