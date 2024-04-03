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Обжалован иск на 100 триллионов рублей к владельцам компании "Макфа"

16:32
  • среда
  • 03 апреля 2024

Адвокаты также обжаловали арест активов и имущества

Адвокаты обжаловали действия судебного пристава-исполнителя в отношении экс-депутата Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Чиновник арестовал счета и активы на сумму 100 триллионов рублей. Деньги должны были обеспечить иск Генпрокуратуры к бывшим владельцам компании "Макфа". Об этом сообщает ТАСС.
Пристав арестовал активы владельцев "Макфы" на 100 трлн рублей

По словам защитников, иск к компании и аффилированным с ней структурам не превышает 46 миллиардов рублей. Генпрокуратура хочет изъять все активы в пользу государства. Адвокаты настаивают, что все решения были незаконными.

Ранее адвокаты заявили, что компания не будет останавливать производство. Не смотря на то, что арестованы счета физических лиц и акции у юридических.

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