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Самолет Блинкена сломался во Франции

16:52
  • среда
  • 03 апреля 2024

Госсекретарю США пришлось отправиться в Брюссель на машине

У госсекретаря США Энтони Блинкена во Франции сломался самолет. Ему и его сопровождающим пришлось ехать в Брюссель на встречу министров НАТО на машине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Проблема была обнаружена у Boeing737. От Франции до Бельгии 300 километров. И их дипломату пришлось преодолеть на авто. Это не первая проблема с этим лайнером. В январе в нем произошла утечка кислорода. Борт признали аварийным и высадили госсекретаря.

Boeing в последнее время часто попадает в сводки новостей. Так польскому лидеру Анджею Дуде пришлось менять борт при возвращении из США.

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