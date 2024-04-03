Самолет Блинкена сломался во Франции

Госсекретарю США пришлось отправиться в Брюссель на машине

У госсекретаря США Энтони Блинкена во Франции сломался самолет. Ему и его сопровождающим пришлось ехать в Брюссель на встречу министров НАТО на машине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Проблема была обнаружена у Boeing737. От Франции до Бельгии 300 километров. И их дипломату пришлось преодолеть на авто. Это не первая проблема с этим лайнером. В январе в нем произошла утечка кислорода. Борт признали аварийным и высадили госсекретаря.

Boeing в последнее время часто попадает в сводки новостей. Так польскому лидеру Анджею Дуде пришлось менять борт при возвращении из США.

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