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Путин принял в Кремле ректора МГУ

18:06
  • среда
  • 03 апреля 2024

Виктор Садовничий удостоен звания Героя Труда

Виктор Садовничий, который уже больше 30 лет возглавляет МГУ, удостоен звания Героя Труда.

С этим, а еще и с 85-летием, его поздравил лично Владимир Путин. Президент принял ректора главного вуза страны в Кремле.

Как член попечительского совета МГУ глава государства заявил, что гордится университетом. И пообещал поддержать ректора в его стремлении сделать учебное заведение лучшим не только в стране, но и в мире.

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Владимир Путин и Виктор Садовничий
Владимир Путин и Виктор Садовничий
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий
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