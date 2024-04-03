Путин принял в Кремле ректора МГУ

Виктор Садовничий удостоен звания Героя Труда

Виктор Садовничий, который уже больше 30 лет возглавляет МГУ, удостоен звания Героя Труда.

С этим, а еще и с 85-летием, его поздравил лично Владимир Путин. Президент принял ректора главного вуза страны в Кремле.

Как член попечительского совета МГУ глава государства заявил, что гордится университетом. И пообещал поддержать ректора в его стремлении сделать учебное заведение лучшим не только в стране, но и в мире.

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