Путин: Нужно связать Сахалин с материком мостовым переходом

Социально-экономическое развитие Сахалинской области Владимир Путин обсудил с губернатором региона. Рабочая встреча прошла в режиме видеоконференции.

Валерий Лимаренко рассказал, как идет реализация ряда программ в сфере здравоохранения, транспорта, дорожного строительства и других.

Президент отметил положительную динамику по многим параметрам и поинтересовался, на какие проблемы местные власти хотели бы обратить внимание. Также глава государства поднял тему необходимости строительства моста между Сахалином и материком.

"Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим. В связи с теми планами инвестиционными, которые на Сахалине есть, меняется и грузовая база. Поэтому надо оценить вот с этой стороны и посмотреть, что на прилегающих территориях у нас возможно, на прилегающих территориях на материке. Вот поработайте еще с правительством. Я обязательно такое поручение тоже сформулирую", - сказал глава государства.