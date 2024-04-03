Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца дальней авиации России пролетели над нейтральными водами

Два самолета Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Стратегические ракетоносцы относятся к дальней авиации ВКС.

В воздухе они пробыли 5 часов. Сопровождали их самолеты Су-35С воздушно-космических сил России. На некоторых отрезках маршрута в воздух поднимались истребители других стран.

Полет выполнялся в соответствии с международными правилами. Летчики дальней авиации регулярно совершают вылеты над нейтральными водами.

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