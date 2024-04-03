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Харьковские подпольщики сообщили о прибытии в город иностранных наемников

17:50
  • среда
  • 03 апреля 2024

Появились иностранные бойцы из Франции и Грузии

В Харьков прибыли наемники из Грузии и Франции. А также бойцы "Русского добровольческого корпуса" (организация признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

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Он добавил, что в городе также есть вооруженные выходцы из Прибалтики, Чехии, Польши и Румынии. С собой они привезли технику и боеприпасы. Сейчас наемников в городе столько же, сколько осенью 2022 года.

Такая же ситуация, по данным подполья, сейчас и в Сумах. По их версии, ВСУ попробуют атаковать Белгородскую область.

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