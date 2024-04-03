Глава Забайкалья предложил давать миллион за рождение третьего ребенка

В регионе 40 тысяч семей с двумя детьми

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил Владимиру Путину ввести пилотный проект, чтобы поддержать рождаемость.

Идея губернатора - выделять миллион за рождение третьего ребенка. В регионе 40 тысяч семей с двумя детьми. И перспектива финансового вознаграждения должна помочь демографии.

"У нас есть уверенность, что мы точно окажемся в плюсе домографическом. Ну и посмотрим, как российское население будет реагировать на такую меру. Она решительная, но по сравнению с миллиардами социальных трат это будет несколько процентов", - сказал губернатор.

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