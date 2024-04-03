ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Космонавт Анна Кикина стала Героем России

18:13
  • среда
  • 03 апреля 2024

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

Десятки фамилий представлены в указе президента России о присвоении званий и награждении государственными наградами.

Так, единственная на сегодняшний день женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина стала Героем России.

Званий народных артистов удостоены Ирина Пегова и Константин Лавроненко. Актер Владимир Носик награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". А Татьяна Михалкова стала заслуженным деятелем искусств России.

Есть среди награжденных и иностранные граждане. Например, принято решение вручить Орден Дружбы менеджеру команды по самбо Итальянской олимпийской федерации Роберто Феррарису за популяризацию этого вида спорта в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Анна Кикина
Анна Кикина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.