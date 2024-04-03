Космонавт Анна Кикина стала Героем России

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

Десятки фамилий представлены в указе президента России о присвоении званий и награждении государственными наградами.

Так, единственная на сегодняшний день женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" Анна Кикина стала Героем России.

Званий народных артистов удостоены Ирина Пегова и Константин Лавроненко. Актер Владимир Носик награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". А Татьяна Михалкова стала заслуженным деятелем искусств России.

Есть среди награжденных и иностранные граждане. Например, принято решение вручить Орден Дружбы менеджеру команды по самбо Итальянской олимпийской федерации Роберто Феррарису за популяризацию этого вида спорта в России.

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