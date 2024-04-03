Банки до 15 апреля спишут долги погибших в "Крокусе"

Также задолженность аннулируют их родственникам

Банки до 15 апреля должны списать все долги погибших в "Крокус сити холле" во время теракта 22 марта. Финансовая амнистия также коснется их родственников. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

При этом он подчеркнул, что списание произойдет автоматически.

Губернатор навестил Анжелу Горяеву, которая пострадала во время теракта. 22 марта в "Крокусе" у женщины погиб муж. У пары есть дети, которые во время ЧП были у бабушки. Сейчас женщине требуются ежедневные перевязки. Воробьев пообещал, что ее будут возить в поликлинику в Павшинской пойме.

Напомним, террористы ворвались в концертный зал "Крокус сити холла" вечером 22 марта. Они сначала расстреливали посетителей. А потом подожгли зал. Погибли 144 человека.

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