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Москвичам рекомендовали воспользоваться общественным транспортом

18:46
  • среда
  • 03 апреля 2024

Из-за ливня в городе могут быть большие пробки

По Москве сегодня вечером лучше перемещаться на общественном транспорте. Такую рекомендацию жителям и гостям города дал департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале. Этот связано с погодными условиями.

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По прогнозам синоптиков, до конца дня в регионе ливневые дожди и сильный ветер. К 18 часам интенсивное движение было на МКАД в районе Ленинградского шоссе и улицы Подольских курсантов. А также на ТТК от Русаковской до Савеловской эстакады.

Вечером трудности будут с выездом по направлению в область на Ленинградском шоссе, а также на проспекте Мира .

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