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Путин: чем больше россияне занимаются спортом, тем меньше пьют

19:13
  • среда
  • 03 апреля 2024

Глава государства озадачился строительством спортивных сооружений

Россиянам надо больше заниматься спортом, тогда они будут меньше пить. Такое мнение высказал президент страны Владимир Путин в беседе с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Общение проходило по видеосвязи, отмечает РИА Новости.

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Путин подчеркнул, что необходимо больше вкладываться в строительство спортивных сооружений. Лимаренко заверил главу государства, что две трети жителей Сахалина занимается спортом на профессиональной основе. Губернатор заметил, что это самый лучший результат по стране.

Глава государства похвалил главу Сахалина и за остальные результаты. В частности, за рост производства и ВРП.

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