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Министр обороны Франции позвонил Сергею Шойгу

19:55
  • среда
  • 03 апреля 2024

Франция готова сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню поговорил с Сергеем Шойгу по телефону. Он решительно осудил теракт в "Крокус сити холле". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение оборонного ведомства Франции. 

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Французский чиновник заявил, что солидарен с семьями жертв теракта.  

Он добавил, что его ведомство готово к укреплению сотрудничества с Москвой в сфере борьбы с терроризмом. 

Напомним, в начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал о готовности ввести войска на Украину. В ответ представитель российского МИД заметила, что Франция снабжает киевский режим средствами для осуществления новых терактов. 

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