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Песков прокомментировал слова Зеленского о мобилизации в России

20:33
  • среда
  • 03 апреля 2024

Он назвал неправдой информацию о новой мобилизации

Дмитрий Песков обвинил Владимира Зеленского в распространении недостоверной информации. Об этом сообщает издание Life.
Насильственная мобилизация на Украине становится все более агрессивной

Пресс-секретарь президента России на вопрос "правдивы ли слова Зеленского о предстоящей мобилизации в России?" ответил, что это неправда. 

Ранее украинские СМИ распространили заявление Зеленского, в котором он сообщает о планах российских властей мобилизовать 300 тысяч человек до 1 июня. В России предположили, что таким образом украинский президент пытается выбить у западных партнеров дополнительное оружие и деньги. 

Напомним, в самой Украине принимаются законы, по которым мобилизация позволяет охватить как можно больше человек. Так, накануне Зеленский подписал указ о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

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