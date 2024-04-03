Путин принял участие в церемонии открытия социальных объектов в новых регионах

В их числе - Республиканский перинатальный центр в Донецке, спортшкола Олимпийского резерва в Луганске

Работа по восстановлению и развитию республик Донбасса и Новороссии идет последовательно. Ситуация в новых регионах, безусловно, непростая, но, даже несмотря на все сложности, их удается грамотно и, что самое важное, эффективно интегрировать в единое социально-экономическое пространство страны. В первую очередь из-за того, что помощь оказывают все регионы.

"К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития. Для этого запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года, а также утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов федерации на 2024-2026 годы. Они охватывают самые разные направления и сферы. Значимые результаты есть. За 2022–2023 годы завершены работы на более чем десяти тысячах объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более семи тысяч объектов восстановлены регионами-шефами. Сегодня мы делаем еще один шаг в этой большой, сложной, но, безусловно, очень нужной людям работе – открываем учреждения здравоохранения, образования, объекты жилищной инфраструктуры, спорта в Донецке, Мариуполе и Луганске", - заявил Владимир Путин.

В среду открылся Республиканский перинатальный центр в Донецке. Что символично - в нашей стране этот год объявлен Годом семьи. Помимо обязательных родильных блоков и блоков выхаживания, в современном медучреждении будут отделения патологии и диагностическая лаборатория.

"Очень серьезный вклад для того, чтобы улучшать демографию, а мы на этом делаем акцент. Конечно же, мы ставим для себя достаточно амбициозные цели. Потому что Донбассу предстоит очень серьезную задачу реализовать по восстановлению промышленности - соответственно, жителей Донбасса должно быть много. Об этом должны позаботиться уже сейчас", - отметил Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики.

Заботятся и о том, чтобы всем жителям новых регионов было где жить. На реализацию этой задачи сейчас брошены все силы. В Мариуполе строители совершили подвиг. Меньше чем за год возвели абсолютно новый жилой квартал. Десять многоквартирных домов - при Украине годами они стояли недостроенными. Те, кто из-за атак националистов остался без крыши над головой, уже получили ключи от современных квартир. В планах к концу года восстановить практически все многоквартирные дома.

"Сегодня порядка 600 квартир - люди получают ключи. Плюс мы всего за это время, меньше чем за 700 дней, восстановили более 5 тысяч многоквартирных домов. Что еще позитивно? То решение, которое принято по ипотеке, что жители могут получать ипотеку под два процента. Большой спрос уже и на внебюджетное строительство. На восемь миллионов квадратных метров у нас подготовлен градостроительный потенциал, и каждый месяц добавляются новые строительные площадки, где уже за счет внебюджетных средств ведется строительство жилья", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В среднем по четырем регионам каждый день заканчивается строительство и ремонт примерно 25–30 объектов. Упор - на восстановление социальной инфраструктуры. Школы и университеты вновь встречают учеников и студентов. Очень много поручений касаются развития в республиках Донбасса и Новороссии спортивного направления. В Луганске свои двери открыл тренажерный зал тяжелой атлетики при школе Олимпийского резерва.

"Хотелось бы отметить, что, к большому сожалению, еще со времен Украины спорту не уделялось абсолютно никакого внимания. Здание пришло в полную негодность, помимо этого оно еще и пострадало от обстрелов во время вооруженного противостояния с вооруженными силами Украины, с неонацистами. Строители не только восстановили полностью все коммуникации, восстановили фасад, все вспомогательные помещения – раздевалки, душевые кабины, но и, самое главное, зал оборудован специализированным напольным покрытием, которое предусмотрено именно для тренировок и проведения занятий по тяжелой атлетике", - сказал Леонид Пасечник, глава Луганской народной республики.

В программе социального развития новых регионов - 282 пункта. Общий объем финансирования солидный - почти 4,5 триллиона рублей.

"Надо добиться только того, чтобы каждый вложенный рубль из этих четырех с лишним триллионов эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях. Люди этого заслуживают. Они, уже сказал об этом в начале нашей встречи, проявили невероятное мужество и героизм. Имею в виду то, что им пришлось пережить. И сохранили стремление к воссоединению с Россией. Поэтому мы со своей стороны должны сделать и сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы эти ожидания людей были оправданы", - добавил Путин.

Президент подчеркивает - первостепенное внимание властей регионов должно быть обращено на социальные объекты. В том, что развитие и интеграция республик Донбасса и Новороссии будет и в будущем так же эффективно продолжена, сомнений нет.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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