В Ленобласти обнаружили истощенных детенышей нерпы и тюленя

Животных отправили на реабилитацию

В Ленинградской области обнаружили истощенного детеныша северного тюленя и нерпенка. Последний был сильно поклеван птицами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на благотворительную организацию, которая помогает таким животным.

Маленького тюленя нашли в нескольких километрах от эстонской границы в деревне Саркюля. У детеныша сильное истощение. Малышка ладожская нерпа в более тяжелом состоянии. Ее клевали птицы и ранки воспалились. Сейчас обеих выхаживают ветеринары.

Это не первые такие пациенты в этом году. Животных находили и у Ладожского озера и в Сосновом Бору. Центр реабилитации может одновременно выхаживать до 30 животных.

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