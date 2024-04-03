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В Ленобласти обнаружили истощенных детенышей нерпы и тюленя

21:10
  • среда
  • 03 апреля 2024

Животных отправили на реабилитацию

В Ленинградской области обнаружили истощенного детеныша северного тюленя и нерпенка. Последний был сильно поклеван птицами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на благотворительную организацию, которая помогает таким животным.

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Маленького тюленя нашли в нескольких километрах от эстонской границы в деревне Саркюля. У детеныша сильное истощение. Малышка ладожская нерпа в более тяжелом состоянии. Ее клевали птицы и ранки воспалились. Сейчас обеих выхаживают ветеринары.

Это не первые такие пациенты в этом году. Животных находили и у Ладожского озера и в Сосновом Бору. Центр реабилитации может одновременно выхаживать до 30 животных.

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Детеныш тюленя
Детеныш тюленя
Детеныш нерпы
Детеныш нерпы
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