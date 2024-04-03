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Израиль дополнительно призывает резервистов

21:33
  • среда
  • 03 апреля 2024

Речь идет о тех, кто будет служить в частях ПВО

В Израиле призывают резервистов для частей противовоздушной обороны. Решение принимало командование Армии обороны Израиля – ЦАХАЛ, опираясь на ситуацию с безопасностью. Об этом пишет РИА Новости.

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Два дня назад израильтяне атаковали объекты на территории Сирии. Двое мирных жителей получили ранения в окрестностях Дамаска. В конце марта израильскими ракетами также наносился удар по территории соседнего государства.

Теперь израильтяне задумались над укреплением противовоздушной обороны. Какое именно количество резервистов будет призвано – не сообщается.

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