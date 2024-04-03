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Москвичей просят быть аккуратнее из-за сильного ветра

22:34
  • среда
  • 03 апреля 2024

Порывы сохранятся и ночью

Москвичей и гостей столицы просят быть аккуратнее. В городе все еще сильный ветер. Штормовое предупреждение действует до трех часов ночи. Об этом в своем телеграм-канале сообщает комплекс коммунального хозяйства. 
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Рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций, высоких деревьев. Не стоит укрываться под ними и парковать рядом свои автомобили. 

Ранее метеорологи обещали усиление ветра в городе с порывами до 20 метров в секунду. На Москву идет холодный фронт. 

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