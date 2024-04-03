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СМИ: Сырский хочет повторить контрнаступление

22:25
  • среда
  • 03 апреля 2024

Главком ВСУ рассчитывает на поставку F-16

Военное руководство Украины строит планы по организации контрнаступления. Основная цель - захватить Крым. Об этом в интервью чешской газете Seznam zprávy заявил эксперт Михаил Самус.

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Аналитик отметил, что сейчас ситуация для ВСУ складывается неблагоприятно. Слишком мало у них ресурсов. Не хватает живой силы, вооружения и боеприпасов.

Эксперт заметил, что у Киева сейчас есть два варианта действий. Первый - оборонятся и копить ресурсы. Его придерживался Валерий Залужный. Второй - наступать уже сейчас. Сторонником этой идеи является Александр Сырский. Однако для этого ему потребуются более дальнобойные ракеты. И самолеты F-16.

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