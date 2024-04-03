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Собянин: Городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

22:38
  • среда
  • 03 апреля 2024

Порывы ветра в столице достигали более 21 метра в секунду

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что на столицу обрушилась непогода - сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали более 21 метра в секунду.

"Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД", - указал глава города.

Мэр добавил, что, к сожалению, не обошлось без жертв. Два человека погибли, еще 15 пострадали.

"Мои соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На данный час городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий", - написал также Собянин.

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