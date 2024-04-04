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Пухов: Страны НАТО рассматривают Украину как полигон

07:51
  • четверг
  • 04 апреля 2024

На вопросы ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов

Стоит ли киевскому режиму рассчитывать на оптимистичные новости из Брюсселя? Поддержат ли партнёры по НАТО планы президента Франции по отправке военных на Украину? И как члены альянса будут решать вопросы помощи Киеву, от которой Вашингтон фактически устранился?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с директором Центра анализа стратегий и технологий Русланом Пуховым.

"Конечно, страны НАТО рассматривают Украину как некий полигон, где нужно потренироваться и обескровить "русского медведя". И, естественно, ни в коем случае не довести до третьей мировой войны", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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