В Москве ликвидируют последствия сильного шторма

Ураган срывал крыши и сносил деревья

Мощный циклон прошелся по европейской части России. После аномального весеннего тепла быстро вернулась зима. В некоторых регионах на это потребовалось менее полусуток.

В снежном плену - Петрозаводск. Там выросли сугробы высотой до 25 сантиметров. В городе введен режим ЧС, все силы коммунальщиков брошены на расчистку улиц, временно ограничен проезд грузовиков. В школах и детских садах сегодня режим свободного посещения.

В Москве городские службы ликвидируют последствия сильного шторма. Накануне порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Жертвами разгула стихии стали два человека, еще 15 пострадали. Ураган срывал крыши, сносил деревья и плохо закрепленные конструкции. Сегодня в столице синоптики обещают мокрый снег.

Резкое понижение температуры - почти на 20 градусов - вызвало накануне транспортный коллапс в Санкт-Петербурге. Улицы превратились в катки.

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