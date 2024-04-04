ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве ликвидируют последствия сильного шторма

07:57
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Ураган срывал крыши и сносил деревья

Мощный циклон прошелся по европейской части России. После аномального весеннего тепла быстро вернулась зима. В некоторых регионах на это потребовалось менее полусуток.

В снежном плену - Петрозаводск. Там выросли сугробы высотой до 25 сантиметров. В городе введен режим ЧС, все силы коммунальщиков брошены на расчистку улиц, временно ограничен проезд грузовиков. В школах и детских садах сегодня режим свободного посещения.

В Москве городские службы ликвидируют последствия сильного шторма. Накануне порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Жертвами разгула стихии стали два человека, еще 15 пострадали. Ураган срывал крыши, сносил деревья и плохо закрепленные конструкции. Сегодня в столице синоптики обещают мокрый снег.

Резкое понижение температуры - почти на 20 градусов - вызвало накануне транспортный коллапс в Санкт-Петербурге. Улицы превратились в катки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия штормового ветра
Последствия штормового ветра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.