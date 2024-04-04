Минобороны рассказало о новых подвигах бойцов в зоне СВО

Отличились гвардии рядовой Эльман Бабаев и гвардии рядовой Денис Глазунов

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии рядовой Эльман Бабаев со своим расчётом вовремя обнаружил выдвижение колонны автомобильной и бронетехники радикалов в направлении наших позиций. А затем из гаубицы уничтожил БМП и еще две вражеских бронемашины. Противник был вынужден отступить.

Гвардии рядовой Денис Глазунов, несмотря на массированный обстрел ВСУ, продолжил огнем поддерживать наступление российских штурмовых групп. Он в составе артиллерийского расчета ликвидировал орудие западного производства, бронемашину и большую часть пехоты неприятеля.

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