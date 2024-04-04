Пять украинских дронов сбила за ночь ПВО над российской территорией

БПЛА сбиты над Белгородской и Тульской областями
Очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России пресекли минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны. Как сообщили в Минобороны, сбито пять украинских дронов.
По данным военного ведомства, ПВО уничтожила три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью. Еще два БПЛА ВСУ ликвидировано над территорией Тульской области.
Об инциденте с украинскими беспилотниками ранее сообщили и в министерстве по региональной безопасности Тульской област. В ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений в результате падения БПЛА нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"