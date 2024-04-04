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Пять украинских дронов сбила за ночь ПВО над российской территорией

08:07
  • четверг
  • 04 апреля 2024

БПЛА сбиты над Белгородской и Тульской областями

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России пресекли минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны. Как сообщили в Минобороны, сбито пять украинских дронов.

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По данным военного ведомства, ПВО уничтожила три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью. Еще два БПЛА ВСУ ликвидировано над территорией Тульской области.

Об инциденте с украинскими беспилотниками ранее сообщили и в министерстве по региональной безопасности Тульской област. В ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений в результате падения БПЛА нет.

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