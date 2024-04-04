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Россия раскрыла детали звонка министра обороны Франции Сергею Шойгу

08:17
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Разговор состоялся вечером 3 апреля

В среду, 3 апреля, по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с главой Министерства ВС Франции Себастьяном Лекорню. Об этом рассказали в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Министр обороны Франции позвонил Сергею Шойгу

Как отмечается в Telegram-канале Минобороны, в ответ на соболезнования Лекорню в связи с терактом в "Крокус сити холле" Шойгу подчеркнул, что киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Он также выразил надежду на то, что "в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы".

Что касается заявлений из Парижа о возможной отправке французского контингента на Украину, Шойгу предупредил, что подобные действия создадут проблемы для самой Франции.

При этом два министра подтвердили обоюдную готовность к диалогу по ситуации на Украине.

Ранее спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что Макрон заявляет о настрое на укрепление антитеррористического сотрудничества с Россией, но в действительности продолжает наделять киевский режим средствами для совершения новых терактов. Одновременно с этим Макрон выступал за укрепление сотрудничества с Россией в сфере противодействия терроризму.

Источники рассказали, что настрой Макрона пугает США — в Вашингтоне опасаются, что если он введет войска на Украину и спровоцирует тем самым атаку России, придется вмешиваться всему Североатлантическому альянсу. Хотя Париж уверяет, что этого не потребуется.

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