США уверяют, что обо всем проинформировали Москву

Центральное разведывательное управление США действительно отправило в Россию данные о подготовке теракта, причем с пометкой "срочно". Об этом в среду, 3 апреля, рассказал лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на информированные источники.

Журналист отметил, что "было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке".

Однако спецслужбы Соединенных Штатов не знали, что целью террористов должен был стать именно "Крокус", а также не располагали датой готовящегося преступления. В предупреждении речь шла о месте массового скопления людей и совершении теракта в краткосрочной перспективе, цитирует Херша РИА Новости.

Первые заявления из США о том, что американская сторона предупредила Москву о готовящемся теракте, последовали вскоре после трагедии в "Крокусе". Россия подчеркивала, что "предупреждение" американцев не содержало никакой конкретики.

Затем американские средства массовой информации написали, что Вашингтон предупреждал Москву, что целью атаки террористов может оказаться именно "Крокус сити холл". Информация, по словам источников, была передана российской стороне более чем за две недели до теракта в Красногорске. Однако подтверждения эти сведения не нашли.

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