В МИД России допустили выход конфликта за пределы Украины

На Западе готовы к эскалации конфликта

Конфликт на Украине рискует выйти за географические рамки.

К этому могут привести авантюрные действия даже одной страны НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину. Слова французского лидера говорят о том, что на Западе готовы к эскалации конфликта.

"Украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", - сообщил Грушко РИА Новости.

Москва не намерена вступать в конфликт со странами НАТО, но не оставит без ответа любую угрозу безопасности России, подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о готовности ввести войска на Украину. На первом этапе в зону боевых действий могут отправиться порядка двух тысяч человек, уточнил глава СВР Сергей Нарышкин. При этом США и ФРГ не поддержали идею Парижа об отказе от "красных линий" в отношениях с Россией.

Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы, прикрываясь словами о "сдерживании российской агрессии".

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