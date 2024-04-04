Североатлантический альянс – агрессивный блок

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, требующего от членов обязательных военных поставок Украине, подтверждают антироссийскую сущность альянса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя речь генсека НАТО по случаю 75-летия Организации Североатлантического договора.

По словам Захаровой, НАТО сделала Россию целью своей агрессивной политики, а Украина используется альянсом лишь как антироссийский инструмент. Хотя сами натовцы этот факт пытаются отрицать.

Дипломат напомнила об учреждении Совета НАТО – Украина. Представитель МИД подчеркнула, что это единственное, чего удалось добиться Киеву от западных спонсоров в обмен на разрушение в антироссийском угаре собственной страны. Альянс хотел нанести стратегическое поражение России, но при этом он уничтожил Украину, приводит слова Захаровой ТАСС.

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