Москвичей предупредили о холоде, дожде и мокром снеге в четверг

Ночью возможны заморозки

В Москве 4 апреля ожидаются дождь со снегом, облачная погода и до семи градусов тепла.

В четверг погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Во второй половине дня он уйдет в сторону Республики Коми.

Ветер стихнет, его порывы составят 4-9 метров в секунду. Атмоферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

В ночь на пятницу возможны заморозки. Температура в столице может опуститься до минус двух градусов, в Подмосковье – до минус пяти градусов, уточняет ТАСС.

Накануне в столичном регионе действовало штормовое предупреждение, порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Из-за непогоды в Москве погибли два человека, еще 15 пострадали.

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