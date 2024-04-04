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МИД определил базы НАТО на Украине законной целью ВС России

09:07
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Они будут гореть, как Яворовский полигон

Базы НАТО на Украине, если они там появятся, станут законной целью ВС России. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко напомнил в интервью RT историю с Яворовским полигоном.

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На Яворовском полигоне во Львовской области натовцы тренировали украинские войска. В марте 2022 года ВС России нанесли удар по этому учебному центру. По данным Минобороны России, были уничтожены около 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения.

Грушко ответил на вопрос журналиста - как отреагирует Россия, если Североатлантический альянс прислушается к просьбам Киева вернуться к практике тренировок на Украине и развертыванию там ремонтных баз. Дипломат подчеркнул, что эти базы будут гореть так же, как горел Яворовский полигон.

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