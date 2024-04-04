Фигурант дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах арестован на два месяца

Ему предъявили обвинение

Фигуранту дела о попытке провезти с Украины в Россию через страны Европы взрывчатку в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказал информированный источник.

Информация подтверждается данными из судебной базы Псковского областного суда, который избрал меру пресечения в виде заключения под стражу — Дмитрий Гратий пробудет под арестом минимум два месяца.

Из судебных материалов следует, что по делу проходит еще один человек, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что иконы в этом деле использовались намеренно так как они связаны с верой и доверием. Чиновница отметила, что логику экстремистов и террористов предстоит объяснять врачам, которые специализируются на психических заболеваниях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что случившееся — это очередной тревожный сигнал, который красноречиво говорит о террористических методах киевского режима.

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