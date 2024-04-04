Госдолг России вырос на 2,755 триллиона рублей

Показатель увеличился до 15% ВВП

Объем государственного долга России в 2023 году увеличился на 2,775 триллиона рублей по сравнению с 2022 годом, составив в целом 25,595 триллиона рублей, или 15% ВВП. Это следует из данных Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год.

При этом внешний долг в иностранной валюте сократился на 4,09 миллиарда долларов США (в рублевом эквиваленте вырос на 743,9 миллиарда рублей), или на 7,1% (18,4%). Показатель составил 53,3 миллиарда долларов США (4 782,4 миллиарда рублей).

Расходы на обслуживание госдолга в 2023 году на 205 миллиардов превысили утвержденный показатель в законе о бюджете на 2023-2025 годы — 1,724 триллиона рублей (+393,6 миллиарда рублей к уровню 2022 года), сообщает РИА Новости.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин, отчитываясь в Госдуме об итогах работы правительства в 2023 году, заверил, что государственный долг России находится на безопасном уровне. Он подтвердил, что расходы на обслуживание госдолга выросли, и объяснил это ростом стоимости займов.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что "у нас в целом удовлетворительные результаты в экономике – 3,6% рост, в Европе такого нет". Глава государства также указал, что "сейчас сохраняются хорошие темпы, сейчас уже за 4%, промышленное производство растет".

При этом эксперты ВТО предупредили, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира. Это может снизить экономический рост в странах с высокоинтегрированной экономикой.

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