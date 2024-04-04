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Собянин: Инвесторы построят завод по программе создания мест приложения труда

09:04
  • четверг
  • 04 апреля 2024

В Молжаниновском районе построят образовательный комплекс

Столичные власти одобрили планы строительства пяти объектов по программе создания мест приложения труда. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, благодаря ним в Москве будет создано более 9 тысяч рабочих мест.

За счёт средств инвесторов возведут завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций в поселении Марушкинском Троицкого и Новомосковского округов. А в поселении Десёновском появится логистический комплекс.

На Ленинградском шоссе в Молжаниновском районе построят крупный образовательный комплекс. Общественно-деловое пространство создадут в районе Аэропорт на Ленинградском проспекте. А в Очаково-Матвеевском на Рябиновой улице откроют производственный комплекс.

Ранее стало известно, что в Москве выросло производство стройматериалов. Такую продукцию выпускают свыше 340 столичных предприятий.

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