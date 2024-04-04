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Собянин: Более 250 млн мнений собрано на портале "Активный гражданин" за 10 лет

09:58
  • четверг
  • 04 апреля 2024

За это время на портале прошло свыше 6,5 тысячи голосований

"Активный гражданин" готовится отметить 19-летие с начала запуска. Сейчас на портале зарегистрировано почти 7 млн человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

За это время на портале прошло свыше 6,5 тысячи голосований, в ходе которых собрали более 250 миллионов мнений.

"Коллеги подсчитали, что если бы мы собирали эти мнения вручную в режиме поквартирного обхода, то на это потребовалось 50 лет работы в режиме нон-стоп", – рассказал Сергей Собянин.

Подробнее - в блоге на сайте мэра.

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