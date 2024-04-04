ВС России стремительно развивают наступление в зоне СВО

Отмечается значительный рост желающих поступить на военную службу по контракту

В зоне СВО наши военные стремительно развивают наступление. За сутки на Авдеевском участке ликвидированы 300 боевиков и два пункта управления дронами. Также успехи на Донецком и Купянском направлениях.

Одним залпом расчёт РСЗО "Град" группировки войск "Восток" уничтожает сразу несколько спрятанных в ангарах американских гаубиц М777. Эффективная работа ведётся в любую погоду и время суток. Каждая боевая машина несёт пакет из 40 реактивных снарядов. Дальность стрельбы - до 40 км. Чтобы навестись на цель, расчёту нужно всего несколько минут.

Подразделение группировки войск "Восток" продолжает успешно выполнять поставленные перед ней задачи на всём Южно-Донецком направлении, улучшая собственные позиции.

Замаскированные позиции противника и боевая техника ВСУ уничтожена и на Артёмовском направлении. Скопления вражеских сил обнаружили при помощи беспилотников. Координаты оперативно передали на пункт управления артиллерийского дивизиона. Наши же десантники, участвовавшие в операции, заняли критически важную высоту.

Вместе с успехами российской армии на линии боевого соприкосновения в стране отмечается значительный рост желающих поступить в Вооружённые силы на военную службу по контракту. В пунктах отбора - очереди. В одном Подмосковье за последние полторы недели более 800 человек заключили с Министерством обороны договор и уже приступили к подготовке на базе полигонов и учебных центров. После кровавого теракта в "Крокус сити холле" многие просто не могут и дальше оставаться в стороне.

Ежедневно в пункты отбора на контрактную службу приходят до 1700 человек. За последние 10 дней контракты для участия в специальной военной операции заключили около 16 тысяч россиян.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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