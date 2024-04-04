Безопасность и обороноспособность России надежно обеспечены

Запад уже смог убедиться, что Россия готова к любому развитию событий, её безопасность и обороноспособность надежно обеспечены. Об этом говорится в комментарии официального представителя нашего МИДа Марии Захаровой по случаю 75-летия основания НАТО. По словам дипломата, "поиск себя" после холодной войны завершился для североатлантического альянса провалом по всем направлениям. Отлично понимают это и многие страны - участницы блока. И как бы не хотелось некоторым западным политикам заработать побольше очков на украинском конфликте, на деле они вынуждены проявлять осторожность.

Министр обороны Франции взял на вооружение опыт своего президента: в любой непонятной ситуации звонить в Москву. Пока раздухарившийся Макрон готовит военный контингент для переброски на Украину, Себастьян Лерконю выпрашивает у своего российского коллеги согласия принять звонок из Парижа.

У Лекорню хоть и нет никакого военного бэкграунда, но в отличие от заигравшегося в Наполеона шефа, он понимает: в случае интервенции солдаты Пятой республики станут приоритетной целью для наших военных. И в разговоре с Сергеем Шойгу пытался прозондировать почву. Хотя формальный повод для звонка - лицемерные соболезнования в связи с терактом в Красногорске. Вместе с ними в одном флаконе - выгораживание Киева. Эту очередную попытку с душком Москва не засчитала. А на потуги французской армии снова встретиться с нашей на поле боя ответила: сунетесь - получите

А вот сдержанная реакция ООН на атаку украинских беспилотников по общежитиям колледжа и завода в Татарстане. Просто призвали прекратить нападения на гражданское население и инфраструктуру. По сути, обращение в пустоту. Ведь главные бенефициары конфликта – США - не поддерживают удары по территории РФ только на словах. На деле - снабжают и принуждают к этому союзников. А ЦРУ на местах руководит боевыми действиями на Украине. Об этом заявила сенатор от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин. И добавила: 70% американских граждан не желают дальше финансировать Киев, а хотят увидеть мирное соглашение с Россией.

У демпартии США, похоже, нашлись убедительные аргументы для спикера Палаты Представителей, который полгода увиливал от одобрения очередного транша Киеву. Майк Джонсон анонсировал голосование по этому вопросу. Оно должно состояться после 9 апреля.

Республиканец настаивает на том, чтобы спонсировать Украину не безвозмездно, а в долг. А еще лучше - за счет находящихся в США замороженных российских активов. Грабить награбленное давно просит и Зеленский. Как обычно, с протянутой рукой он выступил на разогреве организованной под эгидой правительства Нидерландов и Еврокомиссии конференции "Восстановление справедливости для Украины". В качестве гонорара заигравшийся в сериал "весь мир с нами" актер потребовал украденных у России денег и полученных от них доходов.

Смелый среди русофобов Зеленский не решился дать интервью одному из самых популярных журналистов не только Америки, но и мира - Такеру Карлсону. Зато в Гааге на конференции неудобных вопросов, как были освоены уже выделенные Киеву сотни миллиардов долларов и евро, никто не задавал. Представители 44 стран во главе с США поддержали идею создания международного реестра убытков спецтрибунала для России. Примечательно, что в числе этих явно недружественных государств не только активные потребители нашего газа, например, Италия. Но и те, кто одной рукой голосует за русофобию, а другой еще и требует скидку на наше топливо - как Молдавия.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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