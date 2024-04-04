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Палестина обратилась в Совбез ООН с просьбой принять ее в состав организации

11:54
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Страна имеет статус постоянного наблюдателя при ООН

Палестина просит ООН возобновить рассмотрение вопроса о её членстве в организации. Соответствующий запрос поступил в Совет безопасности. К нему прилагается письмо с поддержкой заявки от группы арабских государств, а также список из 140 стран, которые признали независимость Палестины.

Сейчас она имеет статус постоянного наблюдателя при ООН. Он позволяет представителям анклава почти полноценно работать в организации, однако не даёт права голоса.

Россия поддержала запрос. Если "за" проголосуют большинство членов Совбеза, включая всех постоянных, обращение вынесут на рассмотрение Генассамблеи. Для положительного решения заявку должны одобрить две трети участников. Палестина уже подавала аналогичный запрос 13 лет назад, но тогда против выступили США и их союзники.

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