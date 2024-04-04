Уровень воды в реке в Тихвине поднялся до критической отметки

В центре города развернут оперативный штаб МЧС

Так сейчас выглядит улица Советская в городе Тихвин. Почти все дома затоплены по обе стороны дороги, саму дорогу спасает только насыпь, но, по всей видимости, это лишь вопрос времени. Вода постепенно поднимается.

Это самое начало паводка, говорят местные жители, уровень воды повышается со скоростью примерно 26 сантиметров в сутки, и это сейчас, когда подморозило. Через неделю, по прогнозам, придет тепло и наводнение начнется в полную силу.

Уровень воды в местной реке Тихвинке поднялся уже более чем на полметра, это критическая отметка. Чтобы немного сдержать стихию, берега в самом низком месте выкладывают мешками с песком. В зоне подтопления уже находятся 54 придомовых участка и порядка 160 человек. Под угрозой также старинный тихвинский монастырь и музей-усадьба композитора Римского-Корсакова, он родился в этих местах.

В центре города развернут оперативный штаб МЧС, там круглосуточно дежурят спасатели. Они обходят пострадавших, предлагают эвакуацию. Чтобы можно для пройти над водой, наращивают мостки - таких конструкций сделали уже более 500 метров.

Сложная паводковая обстановка в Тихвине складывается каждую весну, местные жители даже называют свой город маленькой Венецией. Подтопления связаны с географическими особенностями системы местных речек - они как бы обтекают город по диаметру.

К половодью здесь всегда готовятся заблаговременно. В конце марта специалисты регионального управления МЧС совместно с военными проводили подрывные работы ледовых полей на крупных реках и Ладожском озере, чтобы ускорить прохождение льда.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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