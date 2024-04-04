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В Москве обсудили развитие правового регулирования в строительном комплексе

12:03
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Были рассмотрены вопросы реализации нацпроектов

Развитие правового регулирования в строительном комплексе обсудили члены Общественной палаты и ведущие эксперты в столице.

В слушаниях также приняли участие представители сферы ЖКХ, Минобороны, Росгвардии, МЧС и правительства Москвы. Были рассмотрены вопросы реализации национальных проектов. Участники обсудили меры для оптимизации строительства важных объектов и расширения жилищного фонда. Особо отметили достижения столицы.

"Строители в целом страны и особенно Москвы, они, конечно, сегодня на передовых участках. И мы видим, как преображается столица нашей Родины, и столица в определённом смысле является примером для других городов. Опыт строительства в Московском регионе, в Москве-Подмосковье берётся на вооружение, это очень хорошо", - отметил Александр Каньшин, председатель Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил.

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